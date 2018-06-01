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Ученые подтвердили мнение о том, что люди в очках умнее
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Ученые подтвердили мнение о том, что люди в очках умнее 

Свободная пресса 13 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Слабое зрение и необходимость носить очки — признак высокого интеллекта.
Как сообщает портал Утро.ru, такой вывод сделали ученые из Университета Эдинбурга Шотландии.
На основании проведенного исследования, ученые определили, какие факторы оказывают влияние на интеллект. Эксперты обнаружили 148 генетических локусов, связанных с когнитивными способностями. Как выяснилось, люди с высоким уровнем интеллекта обладают геном, ухудшающим зрение.
Следует отметить, что развитый ум способствует увеличению продолжительности жизни, и снижает риск возникновения рака.
Новости науки: Ученые: прогулки на свежем воздухе улучшают зрение
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