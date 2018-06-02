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Apple начнет борьбу против гаджет-зависимости
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Apple начнет борьбу против гаджет-зависимости 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Вскоре пользователи смогут следить за временем использования своего устройства, а также регулировать количество часов работы отдельных приложений.
Разработчики Apple планируют в скором времени выпустить обновление версии программного обеспечения iOS 12, передает агентство Bloomberg.
Сообщается, что в него будет включено новое приложение Digital Health, цель которого заключается в том, чтобы помочь человеку избавиться от гаджет-зависимости.
Так, программа будет подсчитывать время, которое пользователь ежедневно проводит не только смартфонах марки, но и всех остальных гаджетах Apple: Mac, Apple Watch, Apple TV.
Более того, чтобы снизить количество часов, потраченных на гаджеты, каждый пользователь сможет самостоятельно выстраивать работу того или иного приложения.
Нововведение будет представлено на конференции Apple в Калифорнии, США, уже 4 июня.
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