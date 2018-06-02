Apple начнет борьбу против гаджет-зависимости

Вскоре пользователи смогут следить за временем использования своего устройства, а также регулировать количество часов работы отдельных приложений.

Разработчики Apple планируют в скором времени выпустить обновление версии программного обеспечения iOS 12, передает агентство Bloomberg

Сообщается, что в него будет включено новое приложение Digital Health, цель которого заключается в том, чтобы помочь человеку избавиться от гаджет-зависимости.

Так, программа будет подсчитывать время, которое пользователь ежедневно проводит не только смартфонах марки, но и всех остальных гаджетах Apple: Mac, Apple Watch, Apple TV.

Более того, чтобы снизить количество часов, потраченных на гаджеты, каждый пользователь сможет самостоятельно выстраивать работу того или иного приложения.