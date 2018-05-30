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Яндекс назвала параметры, по которым россияне выбирают смартфоны
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Яндекс назвала параметры, по которым россияне выбирают смартфоны 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Аналитики компании Яндекс изучили статистику Яндекс. Маркет за первый квартал 2018 на тему того, какие параметры россияне чаще всего выставляют при поиске нового смартфона. Как выяснилось, жители нашей страны предпочитают гаджеты с диагональю экрана от 5,5 дюйма и выше и разрешением Full HD 1920х1080 пикселей. Память: 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной. Самые популярные операционные системы — Android версий 6.0 и 7.0.
В том, что касается камер, россияне предпочитают 10-13 мегапикселей. Средняя цена смартфонов, приобретаемых жителями крупных городов, составляет 16 110 руб., в провинции — 15 553 руб. Больше всего пользователей Яндекс. Маркет интересуют смартфоны от Xiaomi, на которые приходится 31,3% всех запросов. Далее следуют Apple и Samsung, совместными усилиями набравшие 34% запросов.
Источник: Яндекс
Фото: Яндекс
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