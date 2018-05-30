Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети

"Представьте, вам 27. Вы поженились и летите в медовый месяц". Так начинается пост в твиттере режиссера и оператора Эрика Рикке. Работает он, в том числе, с репером Оксимироном. Но в данном случае — это не существенная деталь.

А важно вот что — романтическая история. Вернее, ее конец. "Самолет приземляется в Париже, и как только шасси касаются земли — ваша жена начинает хлопать". Дальше — герою рассказа предлагается уехать обратно и больше никогда с супругой не встречаться. Потому что она аплодирует при приземлении.

У этого твита — тысячи реакций, оказалось, что тема задела за живое. Одни считают аплодисменты в салоне простой человеческой благодарностью за работу пилота, другие с насмешкой предлагают довести аплодисменты до абсурда. Ну, например, награждать овациями всех водителей — трамвая, маршрутки или вагона метро.

Дискуссия вышла далеко за масштабы того же твиттера. Дошло до обсуждения правил хорошего тона или даже исконно русских традиций.

Этот странный ритуал появился лет двадцать назад. Возможно, связано с тем, что летать начали больше, стало появляться больше информации о неудачных приземлениях, о всяких чрезвычайных ситуациях. Люди стали волноваться, и когда стресс, связанный с перелетом заканчивается — начинают бить в ладоши. Самим пилотам это скорее не нравится.

Когда к власти в нашей стране пришли большевики, они постарались стереть все, что осталось от старого мира. Все традиции, и светские и, конечно, связанные с православием. Стали насильно насаждать новые традиции — советские. Например, до революции постились в среду и пятницу, в советских же столовых тоже ввели постный день, его называли рыбным. И это был четверг. Чтобы сбить, переиначить. В 1990-х, получается, и советские традиции ушли в прошлое. Люди стали что— то заимствовать, придумывать свое, иногда доходя до нелепостей. Сейчас, например, принято священников просить освятить автомобиль. Вы можете представить, чтобы до революции освящали сани или дрожки. У россиян все перепуталось в головах.

Традиция аплодировать в самолете тоже придумана, либо заимствована у итальянцев. Знойные и эмоциональные потомки римлян хлопают в ладоши на свадьбах, крестинах, похоронах. Да, в общем-то, могут и симпатичной девушке на улице похлопать. От избытка чувств. С похоронами та же история. Сейчас, когда провожают в последний пусть артиста, музыканта, режиссера и выносят гроб из театра, вовсю хлопают и даже кричат "браво".

Традиция появилась недавно. Пишут, что впервые так предложил поступить Эльдар Рязанов на похоронах Игоря Ильинского в 1987 году. На взгляд многих, хлопать вслед покойному несколько странно. Особенно на взгляд людей православных.

Раз аплодируют, значит, одобряют чью— то работу. А на похоронах покойный уже не слышит, так значит, приветствуют хорошую работу гробовщика, или мастера который делает венки?

Что касается перелетов, то сами летчики говорят так. Если пассажиры хотят сказать спасибо, то лучше это сделать лично, прощаясь с экипажем на выходе из авиалайнера.