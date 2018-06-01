«Цифровое здоровье» и AR-новинки: что покажет Apple на WWDC2018

В понедельник в Сан-Хосе (Калифорния) открывается ежегодная конференция Apple для разработчиков — WWDC. От компании ждут рассказа о будущем ее операционных систем и анонсов нового «железа», а агентство Bloomberg , располагающее отличными источниками в Купертино , рассказывает, чего стоит ждать на самом деле.

WWDC 2018: «цифровое здоровье»

Как отмечает издание, одной из центральных в этот раз станет тема «цифрового здоровья»: борьбы со смартфонозависимостью и в целом выживания в постоянно подключенном мире, где десятки крупных и сотни тысяч мелких компаний соревнуются за каждую свободную секунду нашего времени внимания. В Apple осознают, что нынешняя ситуация стала возможной благодаря, в том числе, ее мобильным устройствам, ставшим для многих «окном в мир» — и попытаются хотя бы сделать вид, что хотят облегчить судьбу жертв «экономики внимания».

По данным Bloomberg, в последнее время инженеры Apple работали над проектом под названием Digital Health ("Цифровое здоровье"). Это набор программных инструментов, позволяющих пользователям контролировать, сколько времени они проводят, глядя в свои мобильные устройства, и в каких именно приложениях. Всю эту информацию соберут в отдельном меню в «Настройках» iOS 12 — так, вероятнее всего, будет называться следующая версия операционки iPhone и iPad.

Ранее в этом году некоторые крупные акционеры Apple потребовали от компании уделить внимание воздействию смартфонов на здоровье детей. Некоторые вышедшие в последнее время исследования достоверно связали продолжительность ежедневного использования смартфонов и вероятность возникновения у подростков депрессий, а также попыток самоубийства. В ответ на письмо инвесторов в Apple пообещали добавить в iOS более эффективные инструменты родительского контроля.

WWDC 2018: доработки ПО и дополненная реальность

Другим важным обновлением ПО для мобильных устройств Apple станет обновленная в очередной раз платформа дополненной реальности ARKit. По данным Bloomberg, в ней появится режим для AR-игр, позволяющий пользователям сражаться друг с другом в одном виртуальном пространстве. Другая новая возможность — размещать виртуальные объекты в реальном пространстве на постоянной основе. Все это — подготовка плацдарма для предварительно запланированного на 2020-й год релиза Apple очков дополненной реальности.

Никаких крупных изменений в iOS в этом году ждать не стоит — вещи вроде обновленного домашнего экрана с виджетами, продвинутого ИИ в приложении «Фото» и нового файл-менеджера для iPad — решили отложить на 2019-й. В этом году операционку дополнят по мелочи: появятся новые режимы управления уведомлениями, инструменты для мониторинга фондового рынка, доработают видеозвонки и функции, связанные с «ожившими аватарами» Animoji.

Кроме того, Apple продолжит попытки сделать не только iOS, но и другие платформы — macOS, watchOS и tvOS — более привлекательными для разработчиков. «Маки» продолжат теснее интегрировать с iOS, возможно, мы услышим первые детали о технологии, которая должна позволить запускать на «настоящих» компьютерах Apple приложения, написанные для iPad.

WWDC 2018: «железа» не будет

В Apple работают над множеством новых устройств. Это и обновленные MacBook Pro и Macbook с чипами Intel, и доступный ноутбук, который должен стать преемником MacBook Air, и новые iPad с фронтальной системой распознавания лиц как у iPhone X. Планируют в компании выпустить и Apple Watch в обновленном дизайне. Однако ни одно из этих устройств пока не готово для анонса. Так что, по информации Bloomberg, в этом году WWDC будет посвящен лишь обновлениям программного обеспечения.

Apple организует прямую трансляцию открытия WWDC 2018, посмотреть ее можно будет по этой ссылке. Начнется мероприятие в 20:00 по московскому времени (10:00 по времени Сан-Хосе).