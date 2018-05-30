Найден новый циферблат Apple Watch, который покажут на WWDC 2018

Найден новый циферблат Apple Watch, который покажут на WWDC 2018Еще в бета-версии iOS 11.3 особо внимательным разработчикам удалось найти упоминание нового циферблата. Apple отреагировала оперативно и в дальнейших бета-версиях системы удалила весь программный код, связанный с утечкой.

Но вчерашний релиз iOS 11.4 и watchOS 4.3.1 окончательно раскрыл внешний вид нового циферблата. Вот он:

Циферблат будет реагировать на каждое нажатие, в результате чего будет меняться характер анимации.

Релиз нового циферблата, если верить найденному коду в прошивке, состоится 5 июня в 13:00, на следующий день после конференции WWDC 2018.