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Найден новый циферблат Apple Watch, который покажут на WWDC 2018
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Найден новый циферблат Apple Watch, который покажут на WWDC 2018 

iPhones.ru 59 минут назад
Фото: iPhones.ru
Найден новый циферблат Apple Watch, который покажут на WWDC 2018Еще в бета-версии iOS 11.3 особо внимательным разработчикам удалось найти упоминание нового циферблата. Apple отреагировала оперативно и в дальнейших бета-версиях системы удалила весь программный код, связанный с утечкой.
Но вчерашний релиз iOS 11.4 и watchOS 4.3.1 окончательно раскрыл внешний вид нового циферблата. Вот он:
Циферблат будет реагировать на каждое нажатие, в результате чего будет меняться характер анимации.
Релиз нового циферблата, если верить найденному коду в прошивке, состоится 5 июня в 13:00, на следующий день после конференции WWDC 2018.
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