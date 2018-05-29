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Apple выпустила watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4. Что нового?
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Apple выпустила watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4. Что нового? 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Что нового?Следом за iOS 11.4 компания выкатила обновления для Apple Watch и Apple TV.
Это минорные обновление, в которых нет особых изменений. По сути, купертиновцы исправили лишь некоторые баги и немного повысили стабильность операционных систем.
Но есть один момент, на который стоит обратить внимание. С watchOS 4.3.1 смарт-часы будут предупреждать владельца о необходимости обновления старых приложений под новый SDK. Иначе программа может потом не заработать.
В tvOS 11.4 стала также доступна функция AirPlay 2, позволяющая улучшить качество передачи медиаданных по воздуху. И управлять Apple TV теперь можно через приложение Дом.
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