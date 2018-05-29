Apple выпустила watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4. Что нового?

Что нового?Следом за iOS 11.4 компания выкатила обновления для Apple Watch и Apple TV.

Это минорные обновление, в которых нет особых изменений. По сути, купертиновцы исправили лишь некоторые баги и немного повысили стабильность операционных систем.

Но есть один момент, на который стоит обратить внимание. С watchOS 4.3.1 смарт-часы будут предупреждать владельца о необходимости обновления старых приложений под новый SDK. Иначе программа может потом не заработать.

В tvOS 11.4 стала также доступна функция AirPlay 2, позволяющая улучшить качество передачи медиаданных по воздуху. И управлять Apple TV теперь можно через приложение Дом.