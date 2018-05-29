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Apple выпустила iOS 11.4: что нового
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Apple выпустила iOS 11.4: что нового 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Apple начала рассылать обновление операционной системы iOS. Версия 11.4 привносит две важные функции: поддержку AirPlay 2-го поколения, позволяющую объединить несколько аудиоустройств в одну сеть, а также возможность синхронизации сообщений посредством iCloud.
При помощи AirPlay 2 можно связать между собой аудиосистемы от разных производителей и сделать так, чтобы во всех комнатах играла одна и та же музыка, транслируемая с «айфона». В настройках, или попросив об этом Siri, можно выбрать, на каких устройствах (комнате) должен воспроизводиться звук.
Новая функция также позволяет отвечать на звонки, смотреть видео и играть в игры, не прерывая музыку. О намерении внедрить AirPlay 2 в свои продукты уже заявили Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Bowers & Wilkins, Denon, Libratone, Marantz, Marshall, Naim, Pioneer и Sonos.
В то же время AirPlay 2 все еще очень сильно зависит от смартфона. Когда пользователь стримит музыку, аппарат выступает в роли посредника, ретранслируя звук из интернета на динамик. Исключение составляет HomePod, которая теперь способна подключаться к Apple Music и передавать музыку на другие совместимые с AirPlay 2 устройства без участия «айфона». Также у пользователей появилась возможность связать две колонки Apple и получить стереозвук.
Помимо этого, iOS 11.4 позволяет хранить сообщения в iCloud. Перенеся переписку в облако, пользователь сможет сэкономить память устройства.
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О доступности апдейта пользователей оповещают автоматически. Чтобы проверить его наличие вручную, откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Перед загрузкой обновления рекомендуется создать актуальную резервную копию устройства. Сделать это можно, зайдя в «Настройки» → iCloud → «Хранилище и копии». Чтобы создать локальную копию на компьютере, откройте iTunes, кликните правой кнопкой на подключенное устройство и выберите в контекстном меню «Создать копию».
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