Добавляем функции смартфону: оптимизация устройств на базе iOS

В отличие от Android, iOS оставляет пользователям мало простора для действий по оптимизации системы. Но правильно подобранные инструменты и настройки помогут ощутимо повысить производительность устройства.

Как обезопасить систему Только за прошлый год в безопасности iOS было обнаружено 387 уязвимостей. Но даже если Apple оперативно их закрывает, не каждый пользователь тут же устанавливает обновление. Свежую версию iOS 11 установили всего около 60% всех пользователей (по состоянию на декабрь 2017 года). То есть злоумышленникам ничего не стоит внедрить вредоносное ПО в систему, воспользовавшись багами, и получить возможность удаленно управлять устройством. Операцию под названием «джейлбрейк» можно проводить на системах до версии 11.1.2, и только пользователи с новой версией 11.2.5 защищены от всех известных видов атак.

Чтобы узнать, доступно ли обновление для вашей системы, зайдите в «Настройки» и далее «Основные | Обновление ПО». Если вы нерегулярно устанавливали обновления, вам обязательно нужно проверить систему на наличие вредоносного ПО. Apple запрещает любые антивирусные решения для iOS, но существуют другие способы выявить факт заражения. Воспользуйтесь, например, бесплатным инструментом SystemGuard от Lookout. Программа проверяет, не было ли вмешательств в определенные области системы.

Как защититься от кражи данных и устройства Биометрия не всегда надежна

Apple гордится своими методами защиты устройств. Даже ФБР критикует их шифрование за сложность. Но, между тем, специалисты нашли уязвимости в биометрических способах аутентификации iOS, которые позволяют обойти шифрование.

Touch ID Датчик отпечатка пальца устройства сканирует палец человека на низких разрешениях. Если у зло­умышленников есть высококачественный образец, они могут

перенести отпечаток на кусок пластика, чтобы затем разблокировать устройство.

FaceID По заверениям Apple, обмануть систему распознавания лица сложнее, чем Touch ID. Но компания Bkav, занимающаяся вопросами безопасности, показала, что можно разблокировать смартфон, используя маску. Правда, изготовить маску реального лица трудно. Чтобы предотвратить утечку ваших данных, рекомендуется не только регулярно следить за обновлениями iOS. Вам нужно задать эффективные параметры безопасности с помощью PIN-кода и самого устройства. Код должен содержать не менее шести цифр, а еще лучше задать отдельный буквенно-цифровой пароль.

Откройте меню «Настройки | Touch ID и код-пароль | Сменить код-пароль» и в «Параметрах» укажите, какие символы должен содержать пароль; для активного Touch ID лучше всего выбрать буквенно-цифровой, его нужно вводить довольно редко. Однако в прошлом известны случаи успешной атаки на сканер отпечатка пальца. Если вы решите перестраховаться и отключите Touch ID, — установите как минимум шестизначный числовой пароль. В самом устройстве Apple предусмотрено специальное средство защиты от кражи, позволяющее пользователю удаленно стереть со смартфона данные и определить его местонахождение. При этом для злоумышленника iPhone превратится в бесполезную игрушку, поскольку после стирания данных его можно будет включить только из аккаунта iCloud. Для включения этой опции перейдите в «Настройки», в верхней части меню, коснитесь своего имени для iCloud. Прокрутите до конца до вашего устройства, нажмите «Найти iPhone» и сдвиньте ползунок, чтобы активировать функции. Если вы потеряли смартфон, откройте в любом браузере сайт icloud.com и нажмите «Найти iPhone». Кнопка «Стереть iPhone» откатывает устройство на заводские настройки, то есть теряются все данные, и после их полного удаления определить местоположение смартфона будет невозможно.

Анализ и оптимизация производительности О безопасности позаботились, теперь перейдем к производительности. Выжать больше скорости за относительно невысокую цену можно в первую очередь из устройств предыдущих поколений, например, из iPhone 7. Причина кроется в технологии аккумуляторов Apple. В зависимости от нагрузки смартфоны могут быстро потреблять много заряда. Внезапный скачок расхода заряда на старом аккумуляторе может привести к перебоям в энергообеспечении устройства, в результате чего происходят сбои в работе последнего.

Чтобы предотвратить такого рода неожиданности, Apple занижает производительность процессоров iPhone 7 и более ранних устройств, но только тогда, когда внутреннее электронное оборудование выявляет факт износа батареи. Снижение производительности в таких случаях может ощущаться довольно сильно. Чтобы узнать, коснулись ли меры Apple вашего устройства, можно воспользоваться одним из двух инструментов: Battery Life и CPU DasherX (бесплатно и 59 руб­лей соответственно в App Store). Battery Life определяет степень износа аккумулятора, и если она высокая, то почти наверняка причина замедления работы вашего смартфона в инструменте от Apple. Бесполезные полезные гаджеты

Для iOS тоже есть дополнительное оборудование, которое на первый взгляд кажется полезным. Но часто преимущества можно пересчитать по пальцам, а недостатки перевешивают.

Дополнительная память Очень старые устройства с памятью до 16 Гбайт постоянно переполняются. Помочь должны USB-флешки. Но они работают, как правило, только со своими приложениями, а сама система не имеет к ним доступа. А еще флешки большие

и неудобные — если вы их не используете, нужно их отсоединять от смартфона.

Дополнительный аккумулятор Обычно одной зарядки хватает на целый день. Но есть приложения, например, для просмотра или стриминга видео, которые очень интенсивно расходуют энергию. В таких случаях без дополни­тельного аккумулятора не обойтись, но тогда устройство станет почти в два раза толще и тяжелее.

Беспроводная зарядка Последние модели поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi. Сама Apple не предлагает для старых моделей дополнительного оборудования в целях обеспечения такой возможности, но существуют некоторые решения от сторонних производителей. Однако такое устройство настолько медленно заряжает аккумулятор, что на полную зарядку приходится тратить гораздо больше времени. Если степень износа средняя, используйте CPU DasherX. Программа выводит скорость работы процессора в режиме реального времени. Откройте в меню приложения пункт «Performance | CPU Frequency | Calculate». Текущая фактическая величина отображается в поле «Current Frequency», одной строкой ниже выводится заявленная величина. Если разница между этими величинами большая, можно говорить о намеренном снижении производительности.

Решить проблему можно только заменой аккумулятора. Для этого можно обратиться в официальный сервисный центр компании или воспользоваться сторонними мастерскими. В последнем случае всегда есть риск стать жертвой возникновения новых поломок, поэтому лучше не экономить и обратиться к официальному поставщику услуг.

Замена системных приложений Apple

Ускорить работу системы может не только замена аккумулятора, но и установка ряда хороших приложений. Стандартные приложения от Apple содержат много полезных функций, но сторонние программы помогут расширить возможности сис­темы. Так, вместо почтового приложения можно установить программу Outlook для iOS, получив доступ к умному почтовому ящику, автоматически выполняющему предварительное сортирование писем.

В качестве календаря можно использовать функциональный органайзер Calendars от Readdle с поддержкой естественного языка. Чтобы запланировать встречу, введите в приложении соответствующую запись (например, «Ужин в 18:00 с Мариной в ресторане»), и календарь создаст событие с именами участников, временем, указанием места и маршрутом до точки назначения.

Кроме «Напоминаний» от Apple, можно использовать Wunderlist от Microsoft . Здесь к напоминаниям добавляются умные таймеры. Для создания заметок попробуйте Evernote: программа синхронизирует данные с другими системами, например, с ПК под Windows — к слову, как и Wunderlist.

Если вы последуете нашим советам и попробуете приложения, упомянутые в этой статье, ваши устройства станут быстрее и удобнее в использовании, а ваши данные будут надежно защищены от атак.

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