Изобретен пластырь от смартфонной зависимости

Датские медики изобрели специальный пластырь, который будет защищать людей от смартфонной зависимости.

Дизайнеры разработали пластырь, который нужно приклеивать на экран смартфона. Одна упаковка состоит из десяти полосок. Они закрывают экран только частично, чтобы замотивировать пользователя смартфона от лишних прикосновений к экрану гаджета.

Пластырь может также давать пользователю советы, например, удалить приложение Facebook или не трогать смартфон во время занятий сексом. Пластыри можно наклеивать не только на экран, но и на пальцы, чтобы гаджет не распознавал отпечатков.

Ученые подсчитали, что в среднем каждый владелец смартфона прикасается к экрану 2617 раз в день, причем большинство из них — без определенной цели. Чем дольше это происходит, тем быстрее и сильнее привычка переходит в пагубную зависимость, с которой необходимо бороться.

Одна упаковка антисмартфонного пластыря обойдется в 14,95 долларов (930 рублей).