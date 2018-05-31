В WhatsApp появилась новая долгожданная функция

Пользователи мессенджера начали получать доступ к новой функции — групповым голосовым и видеозвонкам.

Для любителей группового общения в WhatsApp появилась новая долгожданная функция

Пользователи мессенджера WhatsApp начали получать доступ к новой функции — групповым голосовым и видеозвонкам.

К разговору, который начинают два пользователя, можно позже добавить еще двоих человек. Для этого необходимо нажать на специальную иконку, которая находится в режиме разговора в правом верхнем углу экрана.

Первые, кто мог воспользоваться групповым видеочатом WhatsApp, стали пользователи iOS-гаджетов. Позже к ним присоединились обладатели устройств на Android. Об этом сообщает сайт Android Police.