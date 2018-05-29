Стало известно, сколько дальневосточники тратят в Интернете

Специалисты компании Яндекс. Кассы провели анализ и пришли к выводу, что жители Дальневосточного федерального округа в среднем тратят около 1360 рублей в онлайн-покупках, сообщает PRIMPRESS.

Дальневосточники платят за онлайн-покупки как с компьютеров, так и с мобильных устройств. С компьютера они тратят в среднем за раз 1153 рубля. Более 98% покупок в интернете приходится на устройства с операционной системой Windows. дний чек на смартфонах составляет 1064 рубля, на планшетах — 1422 рубля. Средний чек пользователей Android — 1056 рублей, iOS — 1803 рубля.