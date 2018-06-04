Смартфон Google Pixel 3XL получит 6,2-дюймовый дисплей с «бровью»

В сети начали появляться подробности о готовящихся к выпуску следующих смартфонах Pixel от компании Google Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, опубликовал параметры дисплеев будущих новинок.

Макет Google Pixel 3XL и Pixel 3 По данным источника, Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X.

Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.