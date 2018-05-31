Сколько Apple зарабатывает с каждой загрузки приложения

Несмотря на высокую долю Android на рынке смартфонов и большое количество устройств, магазину приложений Google Play не удается приблизиться к App Store, когда речь заходит о выручке. Новое исследование аналитиков из Morgan Stanley свидетельствует о том, что с одной загрузки приложения Apple зарабатывает в четыре раза больше.

В первом квартале 2018 года на одну загрузку приложения в App Store пришлось больше 40 центов, тогда как для Google Play аналогичный показатель составил 10 центов. С одного же устройства Apple заработала 5 долларов, а Google — всего 50 центов.

Эксперты отмечают, что за последние четыре года доход Apple от собственного магазина приложений вырос на 119%. Выручка Google Play также выросла, правда только на 14%.

Тем не менее это не помешало Google Play выбиться в лидеры по количеству загрузок. По состоянию на март 2018 года количество приложений, скачанных из фирменного каталога Google Play, оказалось на 135% больше, чем у App Store. В предыдущем квартале, впрочем, этот разрыв был больше на 10 процентных пунктов, которые Apple удалось наверстать всего за 3 месяца.