Microsoft Launcher для Android поможет проследить за ребенком

У мобильного Android-лончера Microsoft появился детский режим. Настроив его, родители смогут отслеживать местоположение своего ребенка и узнавать, как много времени он проводит за смартфоном и какими приложениями пользуются.

Обе функции пока доступны в режиме превью. Все настройки родительского контроля, сделанные в браузере Edge для Windows 10, будут автоматически перенесены в Microsoft Launcher. Если на компьютере был ограничен доступ к тому или иному сайту, через Android на него также нельзя будет зайти.

Кроме того, компания объявила о запуске MSN Kids — специализированной детской версии новостного портала Microsoft. На сайте публикуется контент, отобранный командой редакторов для детей возраста начальной и средней школы.

Microsoft Launcher запустился в конце прошлого года. Загрузить его можно по этой ссылке. Работает программа как функция Handoff на «маках», позволяя редактировать фотографии, назначать встречи и открывать документы, просто перебрасывая их с домашнего экрана Android на ПК.

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Пользователи могут вынести на начальный экран смартфона самое необходимое, например новости, календарь, документы и контакты, а ненужные элементы скрыть. Также Microsoft Launcher предлагает гибкие настройки оформления: можно установить ежедневно обновляемые фоновые изображения, поменять цветовую схему и заменить дефолтные иконки приложений на другие.