Ещё
Google тестирует в Chrome для Android горизонтальный переключатель вкладок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google тестирует в Chrome для Android горизонтальный переключатель вкладок 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Дизайн популярного браузера Chrome для операционной системы Android от компании Google может существенно поменяться. В дизайне приложения найдет себе применение одна из уже известных новых особенностей Android P — горизонтальный переключатель. В мобильном браузере вкладки станут располагаться уже не так, как сейчас. Впрочем, пользователи могут сами увидеть, как это выглядит.
Многие пользователи внимательно следят за всем, что касается разработки новой версии популярнейшей мобильной ОС — Android P. Им известны те изменения, которые коснутся очередной программной платформы для умных телефонов. Одна из ее наиболее обсуждаемых особенностей — горизонтальный переключатель приложений. И, как сообщается в опубликованной ресурсом gsmarena.com иллюстрированной заметке Ро (Ro), Google рассматривает возможность реализации подобного концепта дизайна и в приложении Chrome для Android.
Очередное обновление Chrome Canary (не являющейся стабильной версии Chrome с рядом экспериментальных функций), которую пользователи могут загрузить из Google Play, уже сейчас дает представление о тех возможностях, которые могут со временем появиться в стандартной версии браузера. Новый дизайн располагает открытые вкладки рядом друг с другом, а не накладывая их друг на друга вертикально. Таким образом, у пользователей появляется возможность видеть контент страницы, открытой в каждой вкладке, полностью. Свайпом вниз или вверх осуществляется закрытие вкладки.
Вероятно, новый горизонтальный переключатель вкладок браузера найдет себе применение уже довольно скоро. Чтобы попробовать новую функцию, пользователям необходимо ввести chrome://flags в поисковой строке, найти #enable-horizontal-tab-switcher и включить эту функцию.
В Telegram-чате пользователи могут рассказать о своих впечатлениях от новых функций Android P и программного обеспечения для самой популярной мобильной платформы.
Android Insider: последние новости
Тысячи Android-смартфонов из коробки заражены вредоносным ПО Популярный производитель смартфонов вернется на рынок Как удаленно управлять смартфоном при помощи компьютера и другого смартфона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкое повышение НДС и другие события дня36
Абрамович получил новое гражданство836
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян89
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года869
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей70
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение