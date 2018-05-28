РКН обратился к Apple с требованием по Telegram

Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить Telegram из магазина AppStore и прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера. Об этом сообщается на сайте ведомства. В Роскомнадзоре надеются в кратчайшие сроки получить ответ от Apple с указанием дальнейших действий компании, направленных на решение проблемы. >> Роскомнадзор подсчитал потери Telegram «Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple (AppStore) просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме. Согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля, Telegram подлежит блокированию на территории РФ до тех пор, пока руководство мессенджера не предоставит ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.