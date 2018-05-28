Ещё
РКН обратился к Apple с требованием по Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РКН обратился к Apple с требованием по Telegram 

Рамблер 38 минут назад
Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить Telegram из магазина AppStore и прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре надеются в кратчайшие сроки получить ответ от Apple с указанием дальнейших действий компании, направленных на решение проблемы.
>> Роскомнадзор подсчитал потери Telegram
«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple (AppStore) просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.
Согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля, Telegram подлежит блокированию на территории РФ до тех пор, пока руководство мессенджера не предоставит ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.
Комментарии13  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года375
Киркоров ограблен193
К российским туристам обратились с предупреждением68
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде126
Тест: Российский курорт или зарубежный?16
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
02:24
Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске
Происшествия
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
00:59
Киркоров ограблен
Шоу-бизнес
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:15
Панин устроил провокацию на празднике дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение