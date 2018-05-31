Поиграй со мной. Восемь лучших смартфонов весны

Очевидно, что сегодня внимание покупателей приковано по большей части к камере смартфона, а потому производители стремятся доказать, что именно их устройство снимает лучше конкурентов. Sony делает ставку на замедленную съемку, а компания Samsung и вовсе заявила, что заново изобрела мобильную камеру. Хотя находятся бренды, которые удивляют совсем другим. LG, например, повышает стандарты защиты телефона, а Xiaomi показал идеальный смартфон для геймеров.

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