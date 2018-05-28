Moto G5 Plus с Google Камерой стал фотографировать на уровне флагманов

Владельцы Moto G5 Plus жаловались на отсутствие возможности установить камеру Google. Но на самом деле такая возможность имеется. Официальная прошивка G5 Plus не имеет поддержки 64-битных приложений, поэтому для установки Google Камеры первым делом необходимо прошить устройство.

После прошивки (файл прошивки можно найти на различных форумах, например XDA-Developers) у вас появится возможность установить Google Камеру, но перед этим позаботьтесь о том, чтобы девайс поддерживал Camera2 API. Разработчики некоторых кастомных прошивок добавляют поддержку «из коробки». Автор статьи, опубликованной на сайте WinDroidWiz, является обладателем Moto G5 Plus. После установки камеры Google он привёл сравнение с отключенным и включенным режимом HDR+:

Теперь оценим четкость и режим портретной съемки:

Результаты действительно неплохие. Он также показал примеры фотографий, сделанных с помощью официального приложения камеры Moto G5 Plus:

Почему же результаты с Google Камерой получились настолько хорошими? Виной всему сама камера. Здесь используется модуль Sony IMX362. Такой же модуль установлен в HTC U11 и Google Pixel 2.

Скачать Google Camera для Moto G5 Plus

Из минусов: не работает режим замедленной съемки и 4K-запись.