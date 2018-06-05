Минкомсвязь ищет новые способы блокировки Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) ищет новые варианты блокировки Telegram. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков в рамках X международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к блокировке Telegram.
"Министерство и Роскомнадзор реализуют решение суда, мы постоянно ищем новые технические решения для реализации этого решения", — сказал он.
В конце мая глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что Telegram работает с перебоями у 15-40% пользователей в сутки, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки. При этом полностью заблокировать Telegram в России пока не удалось, говорил Жаров в интервью ТАСС на ПМЭФ-2018.