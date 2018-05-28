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Тысячи Android-смартфонов из коробки заражены вредоносным ПО
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Тысячи Android-смартфонов из коробки заражены вредоносным ПО 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Эксперты в области кибербезопасности антивирусной компании Avast выпустили отчет, обличающий производителей, которые устанавливали на свои смартфоны вредоносное ПО Cosiloon. К числу вендоров, поступившихся безопасностью своих клиентов, относятся ZTE, Archos, MyPhone и другие.
К счастью для владельцев инфицированных устройств и репутации их производителей, Cosiloon не занималось воровством персональных и платежных данных своих жертв. Оно лишь позволяло выводить баннеры с рекламой поверх приложений, с которыми взаимодействовали пользователи.
По данным исследователей Avast, недобросовестные вендоры практиковали установку Cosiloon на фирменные смартфоны в течение последних трех лет. К настоящему моменту инфицированными считаются более 18 000 смартфонов в более чем 100 странах мира, к числу которых относится Россия.
Представители Avast уже связались с Google и потребовали удаления вредоносного ПО из систем зараженных устройств. К сожалению, присутствует вероятность того, что поисковый гигант окажется бессилен в этой ситуации из-за тесной интеграции пользовательской оболочки и Cosiloon.
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