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Ультразвуковой файрвол SoniControl защитит смартфон от слежки
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Ультразвуковой файрвол SoniControl защитит смартфон от слежки 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Команда ученых-революционеров из австрийского университета Святого Пельтена выложила для всеобщего доступа свою разработку SoniControl. Это аналог файрвола для работы с малоизвестным каналом связи между смартфонами — ультразвуковыми метками. Наши гаджеты все время норовят нас подслушать, причина этого в том, что активация спикера и микрофона нужна для передачи ультразвуковых сигналов. Человеческое ухо их не слышит, но для электроники это аналог Wi-Fi, NFC или Bluetooth. ОС на смартфоне использует их преимущественно как браузерные «куки», принимая и рассылая информацию о местонахождении от окружающих устройств, чтобы затем синхронизировать данные в Интернете.
Да, за нами следят еще одним способом, и неприятие данного факта подвигло авторов проекта SoniControl на создание системы активной защиты. Она анализирует работу акустической системы смартфона, чтобы выявить признаки и алгоритм работы ультразвуковых меток, а потом генерирует помехи. Звук глушится другим звуком, все еще неслышным пользователю. А в следующей версии SoniControl появится функция выборочного глушения сигналов для тонкой настройки системы.
Аналогом SoniControl является проект SoniTalk, который ориентирован на Интернет вещей. Различные «умные устройства» используют ультразвук для «общения» между собой, но пользователя зачастую в известность не ставят. От него в такой эко-среде вообще мало что зависит, многие даже не догадываются сменить типовой заводской пароль доступа на свой, надежный. Чтобы сохранить контроль над своими устройствами и не дать сторонним лицам взломать эту систему и нужен SoniTalk, будущий стандарт в области ультразвуковой связи с понятным и удобным интерфейсом.
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