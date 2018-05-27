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Определяем неиспользуемые приложения на вашем iPhone
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Определяем неиспользуемые приложения на вашем iPhone 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Скорее всего, в вашем iPhone десятки программ и игр. Но пользуетесь ли вы ими всеми? Вполне возможно, что на вашем смартфоне есть приложения, которые используются крайне редко, а свободного места, как известно, много не бывает. Впрочем, если вы все-таки решили заняться организацией свободного пространства, определить ненужные приложения достаточно просто.
Для этого мы будем использовать функцию, которая впервые появилась в iOS 11. Приступим.
Запускаем «Настройки». Переходим в «Основные», а затем «Хранилище iPhone». Здесь можно будет посмотреть полный перечень установленных приложений и игр, их размер, а также дату последнего запуска.
Находим приложения, которые запускались давно или же не запускались вовсе. В нашем случае это «Google». Удаляем все ненужное.
В том случае, если нужно сохранить данные или документы в приложении, мы можем воспользоваться функцией «Сгружать неиспользуемые» вместо обычного удаления.
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