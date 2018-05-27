Ученые рассказали, чем опасны онлайн-тесты

Оказалось, что подобные приложения могут собирать личные данные пользователей.

Ученые обнаружили, какую опасность для человека представляют онлайн-тесты, распространяемые в социальных сетях.

Выяснилось, что подобные приложения могут собирать личные данные о пользователе, что может представлять для него угрозу. Эксперты утверждают, что несколько дней назад соцсеть Facebook потеряла данные трех миллионов человек. Согласно анализу, это было связано с тестом myPersonality, который предлагал узнать о будущем, характере, работе или идеальном партнере.

Разработчики Кембриджского университета удалили приложение, однако его уже успели запустить шесть миллионов пользователей. В результате сохранность персональных данных не была обеспечена.

Об опасности онлайн-тестов сообщает издание Business Insider.

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