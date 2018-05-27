Что мы ждем от macOS 10.14

Ожидается, что Apple представит новую итерацию настольной операционной системы macOS уже 4 июня в рамках конференции разработчиков WWDC. Несмотря на то, что ждать осталось совсем недолго, в Сети по-прежнему мало информации касаемо macOS 10.14. Как бы то ни было, мы можем порассуждать, что хотелось бы увидеть в грядущем релизе.

Преемственность дизайна для Mac и iOS — многие пользователи хотели бы видеть унифицированный дизайн для обеих платформ. В любом случае с приходом универсальных приложений это будет просто необходимо сделать. Есть предпосылки, что компания все-таки возьмется за доработку дизайна уже в macOS 10.14 и iOS 12 и приведет их к общему знаменателю.

Универсальные приложения — в Сети было много слухов о возможном появлении кросс-платформенных приложений для компьютеров Mac. Ожидать эту функцию в этом году не стоит, из-за некоторых сложностей в реализации. Исходя из утечек, только macOS 10.15 получит возможность запуска iOS-приложений.

Управление HomeKit — по какой-то причине взаимодействие с умным домом по-прежнему ограничено на платформе Mac. Возможно, в macOS 10.14 компания добавит новое приложение «Дом», аналогичное тому, что сейчас присутствует на iOS-устройствах.

Улучшения для режима разделения экрана (Split-Screen) — как считают пользователи, новой версии настольной операционной системы от Apple стоит позаимствовать ряд возможностей разделения экрана из iOS. К примеру, владельцы планшетов могут изменять пропорции активных приложений, чего явно не хватает macOS.

Улучшения для Apple File System — ожидается, что владельцы компьютеров Mac с накопителями Fusion Drive наконец смогут перейти на новую файловую систему APFS. Среди прочих пожеланий — возможность установки обновлений в фоновом режиме.

Групповые видео звонки FaceTime — по слухам, Apple работает над подобной возможностью, но пока нет определенности о возможных сроках реализации.

А что ждете вы от новой macOS? Дайте знать в комментариях.