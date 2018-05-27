Как отрегулировать освещение на готовом снимке на iPhone

Функция измерения глубины кадра, обеспечиваемая телеобъективом iPhone, может пригодиться не только при съемке портретных фотографий, но и при регулировке освещения на уже готовых снимках. Все, что для этого потребуется, — смартфон с логотипом яблока и двойной камерой и приложение Apollo, распространяемое через App Store.

Apollo — это первое приложение, использующее функцию измерения глубины для добавления дополнительных источников света в сцену, рассказывают разработчики. Первоначально проект начинался как эксперимент, целью которого было выяснить, годится ли информация с двух камер для имитации дополнительных источников света. В ходе исследований выяснилось, что карта точек глубины, которую предоставляет API камеры, недостаточно. Поэтому было решено создать новую, более плотную карту, которая и легла в основу будущего приложения.

Чтобы готовый результат выглядел максимально реалистичным, разработчики применили фильтры сглаживания, учитывающие контуры объектов в кадре. Благодаря им виртуальные источники освещения создают эффект, практически неотличимый от естественного света. В готовом приложении пользователям доступно шесть параметров, которые позволяют поиграть не только с яркостью, но и цветовыми оттенками.

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Название: Apollo: Immersive illumination Издатель/разработчик: Indice Ltd Цена: 149 руб. Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить