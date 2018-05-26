Основатель Twitter Джек Дорси рассказал, что не пользуется компьютером. Это помогает ему быть продуктивнее

Основатель и CEO Twitter Джек Дорси признался, что у него нет компьютера. Предприниматель рассказал, что использует только смартфон, пишет Mashable.

Журналисты спросили Дорси о том, как он заботится о своей безопасности в сети, и сослались на основателя Facebook Марка Цукерберга , который заклеивает веб-камеру ноутбука. «У меня нет ноутбука, я все делаю на смартфоне», — сказал он.

Дорси рассказал, что отключил все уведомления: это позволяет ему сосредоточиться на том, что он делает, и не отвлекаться во время работы. Сообщения и тексты он надиктовывает: в этом помогает функция голосового ввода.

джек дорси

основатель Twitter

«Поглотить ваше время может что угодно, но в наших устройствах происходит слишком много интересного одновременно, и вы можете просто утонуть в этом. Для себя я разработал множество правил: я не пользуюсь смартфоном по утрам, пока не начинают работать, отключаю все уведомления на нем, чтобы не отвлекаться, и не реагирую на то, что может мне помешать.

На встречах мы убираем телефоны и закрываем ноутбуки, чтобы не просто провести час в одной комнате, а сделать это время максимально наполненным. И если у нас есть 15 минут, пусть это будут продуктивные 15 минут».

Комментируя проблему безопасности данных в интернете, Дорси сказал, что главное — постоянно помнить о том, что их нужно защищать. В частности, следить за тем, какие программы получают доступ к данным, устанавливать двухфакторную аутентификацию на всех устройствах и постоянно менять пароли, уточнил CEO Twitter.

В апреле стало известно, что Twitter, как и Facebook, продал компании Cambridge Analytica пользовательские данные. Неизвестно, какую именно информацию получила компания и как она ее использовала.

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