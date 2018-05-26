Раскрыт секретный проект Apple Star: это компьютер на ARM

Раскрыт секретный проект Apple Star: это компьютер на ARMПочти 30 лет назад компания Xerox представила рабочую станцию Xerox Star. Гаджет стал первым коммерческим устройством, получившим растровый дисплей, графический интерфейс, мышь и доступ к электронной почте.

В 2018 году Apple тоже решила поработать над собственной «звездой» (star — c англ. : «звезда»). На днях стали известные некоторые подробности секретного проекта Star или «модель №84», как принято называть проект внутри компании.

Похоже, Star — первый портативный компьютер на базе процессора ARM. Впрочем, это может быть новый Mac или ноутбук с операционной системой iOS.

На проектом Star работает компания Pegatron. Именно она выпускает прототипы секретных устройств. Небольшая партия таковых была передана для тестирования внутри Apple совсем недавно. К стадии активного тестирования компания приступила в январе 2018 года.

Из известных характеристик девайса: сенсорный экран, слот для SIM-карт, GPS, компас, поддержка EFI (система загрузки, используемая в Mac — аналог BIOS), должная водозащищенность. По данным инсайдеров, на рынок первый девайс на базе ARM от Apple выйдет не раньше 2020 года.