iPhone можно будет превратить в бесконтактный ключ с iOS 12

iPhone можно будет превратить в бесконтактный ключ с iOS 12Восемь лет назад Apple представила первый айфон со встроенным NFC-датчиком. С тех пор компания успела запустить платежную систему Apple Pay и всем владельцам iPhone 6 и новее открыть магию бесконтактных платежей.

На этом функциональность датчика NFC заканчивается. Приложил — оплатил. Не более. Похоже, что с релизом iOS 12 компания подумывает расширить возможности встроенного NFC модуля.

Согласно опубликованной сайтом TheInformation информации, Apple планирует предоставить разработчикам доступ к функциональности NFC для расширения его возможностей.

Представленный на WWDC 2017 CoreNFC.

Встроенный в iPhone бесконтактный датчик можно использовать в качестве ключа от дверей в гостиницах или как транзитную карту при транспортировке багажа.

Первые сдвиги в отношении расширения функциональности NFC Apple предприняла еще с релизом iOS 11. Тогда появилась система CoreNFC для сканирования RFID-меток. Но она по-прежнему очень ограничена и требует постоянной активации сопутствующего приложения.

Apple же заинтересована в такой реализации алгоритма работы NFC, при которой, скажем, для того, чтобы открыть дверной замок, пользователю достаточно было поднести iPhone к замочной скважине. При этом не открывая дополнительных приложений. Кто знает, может в iOS 12 у разработчиков это получится.