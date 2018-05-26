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iPhone можно будет превратить в бесконтактный ключ с iOS 12
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iPhone можно будет превратить в бесконтактный ключ с iOS 12 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
iPhone можно будет превратить в бесконтактный ключ с iOS 12Восемь лет назад Apple представила первый айфон со встроенным NFC-датчиком. С тех пор компания успела запустить платежную систему Apple Pay и всем владельцам iPhone 6 и новее открыть магию бесконтактных платежей.
На этом функциональность датчика NFC заканчивается. Приложил — оплатил. Не более. Похоже, что с релизом iOS 12 компания подумывает расширить возможности встроенного NFC модуля.
Согласно опубликованной сайтом TheInformation информации, Apple планирует предоставить разработчикам доступ к функциональности NFC для расширения его возможностей.
Представленный на WWDC 2017 CoreNFC.
Встроенный в iPhone бесконтактный датчик можно использовать в качестве ключа от дверей в гостиницах или как транзитную карту при транспортировке багажа.
Первые сдвиги в отношении расширения функциональности NFC Apple предприняла еще с релизом iOS 11. Тогда появилась система CoreNFC для сканирования RFID-меток. Но она по-прежнему очень ограничена и требует постоянной активации сопутствующего приложения.
Apple же заинтересована в такой реализации алгоритма работы NFC, при которой, скажем, для того, чтобы открыть дверной замок, пользователю достаточно было поднести iPhone к замочной скважине. При этом не открывая дополнительных приложений. Кто знает, может в iOS 12 у разработчиков это получится.
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