В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram

«Технологии не имеют границ, в этом и сложность их регулирования. Мы уже попытались отключить Telegram — и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки, [ничего] ни у кого это не вызвало, добавили еще подписчиков Дурову. Замечательная была идея, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения», — сказал Жигарев на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной блокчейну.

Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать Telegram в середине апреля. С таким требованием в суд обратился Роскомнадзор после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, как того требуют российские законы.

Попытки блокировки оказались практически безуспешными, мессенджер по-прежнему доступен для российских пользователей, в том числе приложение работает без использования прокси-серверов. В Роскмонадзоре утверждают, что Telegram работает с перебоями у 15-40 процентов пользователей.