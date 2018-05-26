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В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram
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В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме посмеялись над попытками Роскомнадзора заблокировать в России Telegram, рассказал глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев. Его слова приводит «Интерфакс».
«Технологии не имеют границ, в этом и сложность их регулирования. Мы уже попытались отключить Telegram — и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки, [ничего] ни у кого это не вызвало, добавили еще подписчиков Дурову. Замечательная была идея, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения», — сказал Жигарев на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной блокчейну.
Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать Telegram в середине апреля. С таким требованием в суд обратился Роскомнадзор после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, как того требуют российские законы.
Попытки блокировки оказались практически безуспешными, мессенджер по-прежнему доступен для российских пользователей, в том числе приложение работает без использования прокси-серверов. В Роскмонадзоре утверждают, что Telegram работает с перебоями у 15-40 процентов пользователей.
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