5 главных причин отказаться от iPhone в пользу Android

Про iPhone и смартфоны на базе Android есть множество различных стереотипов, однако оглядываться на них при покупке очередного гаджета явно не стоит. Опираться нужно на объективные и неоспоримые истины, которые остаются неизменными уже далеко не первый год. Речь и о технических особенностях, и о возможностях выбора, и о так называемом пользовательском опыте. Если вы планируете купить смартфон Apple, вам стоит знать, что есть как минимум пять причин, почему вместо iPhone стоит выбрать устройство на Android.

Экономия во всем

iPhone всегда ассоциировались с дорогими игрушками, поскольку Apple попросту не выпускает устройства среднего и уж тем более бюджетного класса. Даже так называемый упрощенный iPhone 5C, представленный еще в 2013 году, нельзя было отнести к числу доступных решений. Сейчас попытка хорошо сэкономить на покупке очередного iPhone так или иначе приведет на вторичный рынок. Такой вариант по душе придется не всем, особенно если гаджет приобретается в качестве подарка для близкого человека. Именно поэтому многие пользователи всерьез задумываются о переходе с iPhone на гаджеты под управлением Android.

Можно долго спорить о преимуществах или недостатках платформы Google , но так или иначе неизменным будет оставаться тот факт, что Android позволяет пользователям экономить. И речь не только о цене самого смартфона, речь о снижении общих затрат на аксессуары, ремонт и даже мобильные приложения. Достаточно посмотреть цены официальных чехлов, переходников и зарядных устройств для iPhone — они порой просто шокируют. В случае со смартфоном на базе Android все это обойдется значительно дешевле.

Разнообразие устройств

Большой выбор смартфонов на базе Android — не менее важная деталь. Ведь многие из нас, меняя смартфон, желают получить нечто действительно новое, что будет восприниматься совсем иначе. iPhone год от года могут наследовать старый дизайн, да и операционная система визуально меняется мало. В такой преемственности, безусловно, есть свои плюсы, но минусы куда более очевидны. В этом плане платформа Google шагнула далеко вперед, ведь ее мобильная ОС доступна различным производителям, каждый из которых вносит в Android нечто свое. Аналогичным образом каждая компания старается выделить свои смартфоны внешне, дабы они отличались от конкурентов и привлекали к себе внимание.

Именно свобода действий партнеров Google позволяет простым покупателям подобрать смартфон не только по цене, но также по размеру, возможностям и, конечно, внешнему виду, что тоже немаловажно. Каждый год выходят десятки различных моделей, среди которых решение найдется практически на любой вкус.

Возможность использования двух SIM-карт

По сей день смартфоны Apple не получили поддержку двух SIM-карт. Этот недостаток становится наиболее критичным для тех, кто привык использовать один смартфон и для рабочих контактов, и для личных звонков. С iPhone пользоваться несколькими номерами одновременно можно разве что купив второй iPhone, тогда как среди Android-устройств «двухсимочников» уже чуть ли не большинство, причем некоторые из них могут работать в режиме одновременного подключения к двум операторам. Это, к примеру, позволяет получать SMS-сообщения на один номер прямо во время совершения звонка с другого, то есть вы всегда будете оставаться на связи.

Поддержка карт microSD

Ни один из iPhone не имеет слота под карточку памяти — это еще один технический аспект, который для многих покупателей может стать критичным. Конечно, встроенные накопители данных уже давно позволяют и вовсе отказаться от слота под microSD, однако стоит понимать, что большой объем встроенной памяти сильно отражается на цене устройства. В случае с Android-смартфонами куда выгоднее купить базовый вариант смартфона, то есть самый доступный, и увеличить объем хранилища данных, докупив карту памяти отдельно. Если же рассматривать топовые версии, то совокупный объем встроенной и дополнительной памяти может превышать 600 ГБ.

Широкие возможности кастомизации

Говоря об особенностях операционной системы iPhone, нельзя не отметить крайне скудные возможности кастомизации. iOS закрыта для сторонних разработчиков, а сама Apple не спешит предоставлять пользователям возможности кардинального изменения интерфейса. Для Android же сама возможность внешней настройки является основополагающей. Вне зависимости от производителя смартфона вы можете установить сторонние лаунчеры и иконки, позволяющие преобразить наскучивший интерфейс. Это уже не говоря про банальные темы, позволяющие варьировать цветовые схемы, и виджеты, которые можно разместить на любом рабочем столе.