Airbnb запустила Stories для путешественников

Сервис бронирования жилья Airbnb добавил функцию Stories в приложение. Теперь путешественники могут снимать короткие видео, пишет The Verge.

Речь идет о 10-секундных роликах, которыми пользователи смогут делиться с другими путешественниками. К видео можно добавлять описание: например, с рассказом о том, почему это место стоит посетить. Ролики из поездки можно объединить в одну «историю».

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Сейчас функция доступна пользователям устройств Apple, которые обновили приложение Airbnb. Версия для устройств на Android появится позже.

The Verge отмечает, что введение таких функций — часть новой стратегии Airbnb. Компания собирается превратить приложение для поиска жилья в полноценный туристический сервис, чтобы побороться с конкурентами.