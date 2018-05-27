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Airbnb запустила Stories для путешественников
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Airbnb запустила Stories для путешественников 

Inc. 3 часа назад
Фото: iStock
Сервис бронирования жилья Airbnb добавил функцию Stories в приложение. Теперь путешественники могут снимать короткие видео, пишет The Verge.
Речь идет о 10-секундных роликах, которыми пользователи смогут делиться с другими путешественниками. К видео можно добавлять описание: например, с рассказом о том, почему это место стоит посетить. Ролики из поездки можно объединить в одну «историю».
cкриншот
Сейчас функция доступна пользователям устройств Apple, которые обновили приложение Airbnb. Версия для устройств на Android появится позже.
The Verge отмечает, что введение таких функций — часть новой стратегии Airbnb. Компания собирается превратить приложение для поиска жилья в полноценный туристический сервис, чтобы побороться с конкурентами.
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