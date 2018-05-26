Ещё
Tinder признали бесполезным в поиске случайного секса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Tinder признали бесполезным в поиске случайного секса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Приложение для поиска краткосрочных сексуальных отношений Tinder не выполняет свою функцию. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета науки и технологии (NTNU), пишет EurekAlert!.
Пользователи Tinder и ему подобных приложений более открыты для краткосрочных, случайных сексуальных отношений, но это не означает, что у них больше половых партнеров, утверждает доцент кафедры психологии NTNU Монс Бидикен, проанализировав активность в соцсетях и сексуальное поведение 641 испытуемого.
Ученый пришел к выводу, что приложения просто стали новым способом встретиться. Люди используют приложения для знакомств вместо (либо как дополнительный инструмент) поиска партнера в реальности, и конечный результат примерно такой же.
В сентябре 2017 года эксперты Британской стоматологической ассоциации назвали главную опасность онлайн-приложений для знакомств, которая напрямую угрожает здоровью и жизни пользователей. По их утверждению, Tinder провоцирует пользователей на случайные половые связи, в частности занятия незащищенным оральным сексом. Последний является одним из основных путей распространения папилломавирусов человека.
Tinder — запущенное в 2012 году американское приложение, позволяющее по геолокации искать новых знакомых. Основные действия в нем — это так называемые свайпы (проведение пальцем в горизонтальном направлении). «Свайп» вправо обозначает симпатию пользователю.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег Запад от перехода «красной черты»256
Матильда Шнурова прокомментировала развод‍23
Наглость Волочковой стала причиной скандала51
Мощность «Булавы» посчитали в «хиросимах»321
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир641
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение