Apple начала продавать iMac Pro со скидкой

Apple постоянно пополняет свой раздел восстановленных устройств новыми моделями. Иногда проходит совсем немного времени между выходом устройства и его появлением в «восстановленном» виде. Так случилось с iMac Pro, который совсем недавно стал доступен со скидкой в разделе восстановленных устройств.

Для покупки доступна как младшая 8-ядерная модель, так и 10-ядерная с топовой 18-ядерной. Базовая модель включает в себя 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и графику Radeon Pro Vega. В «топе» имеем 4 ТБ SSD, 128 ГБ оперативки и Radeon Pro Vega 64 c 16 ГБ видеопамяти.

Скидка на восстановленные устройства составляет около 15 процентов, и это отличное предложение при том, что Apple дает на них такую же гарантию, как на новые. В компьютерах, которые были восстановлены силами Apple, нет ничего отличного от новых, кроме цены.