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«Как вас зовут»: Twitter накрыл новый флешмоб
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«Как вас зовут»: российский сегмент Twitter накрыл новый флешмоб 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Твит девушки под ником Александра Васильевна, выразившей недовольство тем, что ее назвали неполным именем, спровоцировал флешмоб в российском сегменте социальной сети.
У нее небольшое количество подписчиков, однако ее запись собрала 300 комментариев. Ее лайкнули больше восьми тысяч раз, ретвитнули более 1,4 тысячи человек.
Александра описала ситуацию, при которой она представилась своим полным именем, а ее назвали просто Саша, и заявила, что "людей нужно называть так, как они представились".
​Одни пользователи поддержали девушку, другие сочли ее подход снобизмом. При этом многие вспомнили случаи, когда они представлялись, а их тут же начинали называть неправильно.
"​— Как вас зовут?
— Вадим
— Короче, Влад, тут такое дело…", — пишет Вадим Елистратов.
"— как вас зовут? — рина — рианна, тут такое дело…
это практически не шутка, а моя жизнь", —жалуется птишка.
​Многие стали обыгрывать путаницу в шутках на самые разные темы.
Например, один из пользователь вспомнил о звуковой иллюзии, при которой люди одновременно могли услышать имена Янни и Лорел.
​Писатель Александр Пелевин обыграл то, что его часто путают с более известным однофамильцем.
​Не обошлось и без отсылок к таким известным проектам, как "Игра престолов" и "Звездные войны".
​Некоторые вспомнили о труднопроизносимых именах некоторых актеров, а также некоторых публичных персон, которых постоянно путают друг с другом.
​Разумеется, шутили и на другие темы, в том числе с иллюстрациями.
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