«Как вас зовут»: Twitter накрыл новый флешмоб

— как вас зовут?
— александра
— саш ну в общем такой вопрос
ребята давайте запомним: людей нужно называть так, как они представились, свои фантазии на тему имен оставьте при себе— Александра Васильевна (@alexfisherson) 24 мая 2018 г.
Флешмоб прям про меня сейчас в твиттере:
— Как вас зовут?
— Тая.
— Таня, ну в общем, такой вопрос…
— Как вас зовут?
— Таисия.
— Анастасия, ну в общем, такой вопрос…— Taisia Layne (@TaisiaLayne) 25 мая 2018 г.
— Как вас зовут?
— Вадим
— Короче, Влад, тут такое дело…— Vadim Elistratov (@great_laziness) 24 мая 2018 г.
— Как вас зовут?
— Залина
— ну штош, Галя, давайте знакомиться— маячок антихриста (@veritas_z) 24 мая 2018 г.
— Как вас зовут?
— Павел!
— Павлик, Паша, Паш, Пашко, ну в общем такой вопрос…— Павел Немкевич (@pavelokkk) 25 мая 2018 г.
— как вас зовут?
— александр
— вить ну в общем такой вопрос— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 24 мая 2018 г.
— Тебя как звать-то?
— Дейенерис бурерожденная, из дома Таргариенов, от крови старой Валирии, Мать драконов, Королева Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхалиси великого дотракийского моря
— Так. Дэни, вопрос такой— Том Райдер (@Skafelis) 24 мая 2018 г.
— Как вас зовут?
— Дарт Вейдер
— Короче, Энакин, тут такое дело— Slava Mostitsky (@neel_ru) 25 мая 2018 г.
— Как вас зовут?
— Хан Соло.
— Звёздные войны, тут такая история…— Котонавты (@meownauts) 25 мая 2018 г.
-Как Вас зовут?
-Натали Портман.
-Кира Найтли, тут такое дело…— Аннушка с маслом (@Meow_So) 25 мая 2018 г.
— как вас зовут?
— Бенедикт Камбербэтч
— саш ну в общем такой вопрос— Сергей Д (@sd0107) 24 мая 2018 г.
— как вас зовут?
— георгий
— гриш ну в общем такой вопрос
— гриша это григорий, но не переживайте сильно, мы же с вами не ранимые миллениалы из треда ниже https://t.co/bjYuVpAoWz— дурная конечность (@GoshaDich) 24 мая 2018 г.
Ну чо, мемы?
— Как вас зовут?
— Когтевран!
— Короче, Рэйвенкло, тут такое дело
— Как вас зовут?
— Battlefield V
— Короче, Fortnite, тут такое дело
— Как вас зовут?
— Кодзима
— Гений!
— Как вас зовут?
— Атрей!
— Короче, сын, тут такое дело!— Орк-подкастер (@orkpod) 25 мая 2018 г.
— Как вас зовут?
— Эрих Мария Ремарк
— Маша, ну в общем такой вопрос…— dear mr.Poshehonsky! (@Poshehonsky) 24 мая 2018 г.
— Как вас зовут?
— Илон
— Короче, Элон, тут такое дело…— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 24 мая 2018 г.