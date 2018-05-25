«Как вас зовут»: Twitter накрыл новый флешмоб

«Как вас зовут»: российский сегмент Twitter накрыл новый флешмоб

Твит девушки под ником Александра Васильевна, выразившей недовольство тем, что ее назвали неполным именем, спровоцировал флешмоб в российском сегменте социальной сети.

У нее небольшое количество подписчиков, однако ее запись собрала 300 комментариев. Ее лайкнули больше восьми тысяч раз, ретвитнули более 1,4 тысячи человек.

Александра описала ситуацию, при которой она представилась своим полным именем, а ее назвали просто Саша, и заявила, что "людей нужно называть так, как они представились".

— как вас зовут?

— александра

— саш ну в общем такой вопрос



ребята давайте запомним: людей нужно называть так, как они представились, свои фантазии на тему имен оставьте при себе— Александра Васильевна (@alexfisherson) 24 мая 2018 г.

​Одни пользователи поддержали девушку, другие сочли ее подход снобизмом. При этом многие вспомнили случаи, когда они представлялись, а их тут же начинали называть неправильно.

Флешмоб прям про меня сейчас в твиттере:



— Как вас зовут?

— Тая.

— Таня, ну в общем, такой вопрос…



— Как вас зовут?

— Таисия.

— Анастасия, ну в общем, такой вопрос…— Taisia Layne (@TaisiaLayne) 25 мая 2018 г.

"​— Как вас зовут?

— Вадим

— Короче, Влад, тут такое дело…", — пишет Вадим Елистратов.

— Как вас зовут?

— Вадим

— Короче, Влад, тут такое дело…— Vadim Elistratov (@great_laziness) 24 мая 2018 г.

— Как вас зовут?

— Залина

— ну штош, Галя, давайте знакомиться— маячок антихриста (@veritas_z) 24 мая 2018 г.

"— как вас зовут? — рина — рианна, тут такое дело…

это практически не шутка, а моя жизнь", —жалуется птишка

— Как вас зовут?

— Павел!

— Павлик, Паша, Паш, Пашко, ну в общем такой вопрос…— Павел Немкевич (@pavelokkk) 25 мая 2018 г.

​Многие стали обыгрывать путаницу в шутках на самые разные темы.

Например, один из пользователь вспомнил о звуковой иллюзии, при которой люди одновременно могли услышать имена Янни и Лорел.

— Как вас зовут?

— Янни

— Лорел, тут такой вопрос…— Ирка (@irkakozlova) 24 мая 2018 г.

​Писатель Александр Пелевин обыграл то, что его часто путают с более известным однофамильцем.

— как вас зовут?

— александр

— вить ну в общем такой вопрос— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 24 мая 2018 г.

​Не обошлось и без отсылок к таким известным проектам, как "Игра престолов" и "Звездные войны".

— Тебя как звать-то?

— Дейенерис бурерожденная, из дома Таргариенов, от крови старой Валирии, Мать драконов, Королева Андалов, Ройнаров и Первых Людей, Кхалиси великого дотракийского моря

— Так. Дэни, вопрос такой— Том Райдер (@Skafelis) 24 мая 2018 г.

— Как вас зовут?

— Дарт Вейдер

— Короче, Энакин, тут такое дело— Slava Mostitsky (@neel_ru) 25 мая 2018 г.

— Как вас зовут?

— Хан Соло.

— Звёздные войны, тут такая история…— Котонавты (@meownauts) 25 мая 2018 г.

​Некоторые вспомнили о труднопроизносимых именах некоторых актеров, а также некоторых публичных персон, которых постоянно путают друг с другом.

-Как Вас зовут?

-Натали Портман.

-Кира Найтли, тут такое дело…— Аннушка с маслом (@Meow_So) 25 мая 2018 г.

— как вас зовут?

— Бенедикт Камбербэтч

— саш ну в общем такой вопрос— Сергей Д (@sd0107) 24 мая 2018 г.

​Разумеется, шутили и на другие темы, в том числе с иллюстрациями.

Лучшее по теме pic.twitter.com/ls7TVieknV— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 24 мая 2018 г.

— как вас зовут?

— георгий

— гриш ну в общем такой вопрос

— гриша это григорий, но не переживайте сильно, мы же с вами не ранимые миллениалы из треда ниже https://t.co/bjYuVpAoWz— дурная конечность (@GoshaDich) 24 мая 2018 г.

Ну чо, мемы?



— Как вас зовут?

— Когтевран!

— Короче, Рэйвенкло, тут такое дело



— Как вас зовут?

— Battlefield V

— Короче, Fortnite, тут такое дело



— Как вас зовут?

— Кодзима

— Гений!



— Как вас зовут?

— Атрей!

— Короче, сын, тут такое дело!— Орк-подкастер (@orkpod) 25 мая 2018 г.

— Как вас зовут?

— Эрих Мария Ремарк

— Маша, ну в общем такой вопрос…— dear mr.Poshehonsky! (@Poshehonsky) 24 мая 2018 г.