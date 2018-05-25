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LG G6 начал обновляться до Android 8.0 Oreo в Европе
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LG G6 начал обновляться до Android 8.0 Oreo в Европе 

Ferra.ru 1 час назад
Компания LG Electronics начала распространение обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для прошлогоднего флагманского смартфона LG G6 в Европе.
Изначально Oreo вышла для LG G6 в конце апреля в Южной Корее, а затем появилась в США для абонентов оператора Verizon. Теперь обновление доступно для европейских пользователей. Журналисты ресурса GSMArena получили подтверждающие сообщения от пользователей в Португалии и Латвии. Другие европейские регионы также должны начать получать апдейт.
Помимо обычных новшеств Oreo, обновление добавит LG G6 смарт-возможности системы искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции и появившейся впервые в смартфоне LG V30s ThinQ.
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