LG G6 начал обновляться до Android 8.0 Oreo в Европе

Компания LG Electronics начала распространение обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для прошлогоднего флагманского смартфона LG G6 в Европе.

Изначально Oreo вышла для LG G6 в конце апреля в Южной Корее , а затем появилась в США для абонентов оператора Verizon . Теперь обновление доступно для европейских пользователей. Журналисты ресурса GSMArena получили подтверждающие сообщения от пользователей в Португалии Латвии . Другие европейские регионы также должны начать получать апдейт.

Помимо обычных новшеств Oreo, обновление добавит LG G6 смарт-возможности системы искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции и появившейся впервые в смартфоне LG V30s ThinQ.