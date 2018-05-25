Как настроить экранную заставку в Windows 10

Для того, чтобы выполнить тонкую настройку экранной заставки, откройте «Параметры», выберите «Персонализация» и далее в левом поле «Экран блокировки».

Можно также кликнуть по любому пустому месту на Рабочем столе правой кнопкой и в контекстном меню выбрать «Персонализация» и тот же «Экран блокировки».

Прокрутите правую область окна вниз и щелкните «Параметры заставки». Откроется новое окно, в котором из выпадающего списка можно выбирать старые добрые заставки.

Кроме времени включения заставки здесь можно установить повторный вход в Windows, для этого нужно установить флажок «Начинать с экрана входа в систему».

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Подключение и настройка второго монитора в Windows 10 Фото: компании-производители