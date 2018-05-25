Популярный VPN-сервис майнит криптовалюту Monero

Несмотря на то что правилами Apple строго запрещено размещение в App Store приложений с функцией майнинга — формально из-за того, что она может перегрузить процессор, — оказалось, что есть способ обойти это ограничение. К нему прибегли разработчики VPN-сервиса Windscribe, предложившие своим клиентам бесплатную премиум-подписку в обмен на допуск к мощностям своих устройств с целью добычи криптовалюты Monero.

Дабы цензоры Apple не удалили Windscribe из каталога App Store за нарушение правил размещения, создатели сервиса убрали функцию майнинга из приложения, но добавили ее на свой сайт. Там в числе прочих разделов пользователям доступен совсем неприметный под названием Mine for upgrade. Его открытие провоцирует начало майнинга, результат которого можно отследить здесь же, рядом с ползунком регулировки нагрузки на чипсет.

Примечательно, что криптодобыча активируется вне зависимости от устройства, с которого будет открыт этот хитрый раздел. Иными словами, майнинг начнется, даже если вы запустите страницу с iPhone или iPad. А поскольку сайт не спрашивает вашего разрешение на то, чтобы начать майнить, позволяя только отрегулировать нагрузку на процессор, при определенных сценариях это может иметь весьма неприятные последствия.

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