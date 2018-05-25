Apple отклонила заявку Valve на выпуск приложения Steam Link

Компания Apple отказалась выложить приложение Steam Link в своём магазине. Об этом сообщает портал Engaget.

«В понедельник, 7 мая, Apple одобрила нашу заявку на выпуск мобильного приложения Steam Link. На следующее утро компания отозвала одобрение, сославшись на несоответствия правилам, которых не обнаружила первая команда проверяющих», — говорится в заявлении Valve.

Приложение Steam Link позволяет запускать игры из библиотеки Steam на мобильных телефонах, планшетах и телевизорах. Также этим летом компания планирует выпустить приложение Steam Video, при помощи которых можно изучать ролики, доступные в приложении.