Предустановленное вредоносное ПО обнаружили на сотнях моделей смартфонов

Италию, Германию, Великобританию и США. Антивирусная компания Avast нашла на нескольких сотнях различных брендов и моделей Android-смартфонов предустановленное приложение, показывающее пользователям назойливую рекламу. Как оказалось, эта программа предустановлена на 18 тысяч устройств, продающихся более чем 100 странах, включая Россию

"Вредоносное приложение под названием Cosiloon демонстрирует в браузере всплывающее окно с рекламой поверх веб-страницы — только за последний месяц от него пострадали тысячи пользователей", — сообщили в Avast. Рекламный троянец, в частности, обнаружили на смартфонах производства ZTE, Archos и myPhone, при этом большая их часть не сертифицирована Google

Избавиться от «вредоноса» не так-то просто. Даже если удалить приложение, злоумышленники могут снова загрузить его в любой момент. Более того, оно может повторно попасть на устройство в следующий раз, когда производитель обновит прошивку.

Кроме рекламного ПО, на аппарат может быть дистанционно загружена любая другая программа, в том числе для слежки и кражи денег. Как именно «плохие» приложения оказываются на смартфонах, специалистам выяснить не удалось.

О проблеме уже уведомили компанию-разработчика Google. После того как «Защита Google Play» начала идентифицировать Cosiloon, количество зараженных устройств «значительно снизилось», сообщили в Avast.

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Чтобы удалить Cosiloon, сначала требуется отключить дроппер — программу, которая незаметно устанавливает «вредоноса». Это можно сделать в настройках, открыв утилиту CrashService, ImeMess или Terminal со значком Android и нажав на кнопку «отключить». После этого следует воспользоваться антивирусом, чтобы избавиться от самого троянца.