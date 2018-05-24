Ещё
На бюджетных Android-смартфонах обнаружено «заводское» вредоносное ПО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом

На бюджетных Android-смартфонах обнаружено «заводское» вредоносное ПО 

Chip.ru 36 минут назад
Фото: Chip.ru
Специалисты Avast Threat Labs обнаружили предустановленное рекламное приложение на нескольких сотнях Android-смартфонов различных брендов, в том числе ZTE, Archos и myPhone. Большинство этих устройств не сертифицированы Google. Вредоносное приложение под названием Cosiloon демонстрирует в браузере всплывающее окно с рекламой поверх веб-страницы. Только за последний месяц от него пострадали тысячи пользователей. Исследователи обнаружили последнюю версию Cosiloon на 18 000 устройств пользователей Avast в более чем 100 странах, включая Россию, Италию, Германию, Великобританию и США.
Рекламное ПО существует уж более трех лет. Приложение встроено в прошивку смартфона, поэтому после удаления оно снова загружается. Исследователи Avast Threat Labs сообщили о проблеме в Google: компания уже предприняла меры для снижения вредоносной активности многих вариантов приложения, используя внутренние технические средства. Так, была обновлена Защита Google Play, чтобы избежать подобных случаев в будущем. Однако, если приложения встроены в прошивку, проблему довольно трудно решить. Google обратился напрямую к разработчикам программно-аппаратного обеспечения, чтобы устранить проблему.
Пользователи могут удалить рекламный троян следующим образом: в настройках смартфона найти программу (под названием «CrashService», «ImeMess» или «Terminal» с общим значком Android), на странице приложения нажать «отключить» (функция доступна в зависимости от версии Android). Как только дроппер будет деактивирован, Avast Mobile Security удалит полезную нагрузку, и вирус больше не загрузится повторно.
Источник: Avast
Фото: Avast
Читайте также: В сети распространяется опаснейший «Сталинский» вирус
Вирусы научились обходить защиту Google Play
Chip.ru: последние новости
Поисковики без запретов: три малоизвестных поисковых системы в сравнении Как хранить пароли в KeePass Portable 7 лайфхаков для быстрого поиска в Google
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»267
Россия получила бесценную информацию о F-22184
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом66
Пропавшая Самбурская нашлась19
Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном53
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение