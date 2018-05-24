Как ворота блогера перестали отвечать на звонки из-за долгов

Известный технический блогер Андрей Надежин однажды установил на воротах GSM реле с sim-картой. Каково было его удивление, когда он узнал, что они подписались на платную рассылку новостей. Пока устанавливали истину, оператор предлагал перевести ворота на другой тариф

Они тоже хотят все знать. Известный блогер рассказал, как его ворота подписались на новостную рассылку сотового оператора. Речь идет об обычных автоматических воротах, на которых установили sim-карту.

Андрей Надежин — известный технический блогер. Несколько лет назад в его дачном поселке установили обычные железные ворота с электроприводом. Они управляются радиопультом. Но пульт можно забыть или потерять. И тогда Андрей установил на воротах GSM реле с sim-картой. И они стали открываться по звонку с мобильного телефона, что очень удобно.

Если приехали гости, не нужно идти через поселок, и, вообще, можно открыть из любой точки, например, из другого города. Полгода все работало нормально. Но недавно устройство перестало отвечать на звонки. Выяснилось, что на счету sim-карты больше нет денег. А причина в том, что ворота подписались на платные рассылки от своего мобильного оператора, то есть МТС . Блогер узнал, что устройству предложили платные услуги, и оно якобы в ответ направило сообщения о согласии. Андрей Надежин рассказал Business FM , что ему ответил оператор.

«Ситуация странная. Общение со мной МТС начал с того, что заявил, что эти услуги никак не могли быть подключены без согласия абонента. Я согласие не давал. Ворота тоже согласия, наверное, не давали: они не умеют. Однако в детализации есть отправленные сообщения с sim-карты ворот на короткие номера, чего, в общем, никак по идее быть не может. Связывались многократно уже после моей публикации. Предлагали перевести ворота на другой тариф, но на вопрос мой и множества читателей о том, каким образом от него подключиться, так ничего конкретного не ответили».

В своем «Живом журнале» блогер предложил на выбор две версии. Первая: «маленькое и глупое GSM-реле само научилось отправлять смс». Вторая: сотовый оператор подписывает абонентов на платные сервисы, а сообщения, которые отправили его ворота с согласием на подписку, — фиктивные. Радиостанция связалась с МТС. В компании нам письменно сообщили, что и сами удивились:

«Это экстраординарная ситуация, которая нас очень удивила. Мы разобрались в ситуации и вернули абоненту деньги. Специалисты провели необходимые работы, чтобы подобный случай не повторился».

Как бы то ни было на самом деле, случай симптоматичный. Ворота с sim-картой — это маленький пример большого будущего, которое называется «интернетом вещей» — умные автомобили, умные дома — они помогают безопасно ездить по дорогам, заказывают нам еду, наливают воду в ванную, включают телевизор и радостно распахивают двери перед долгожданным хозяином. Но нужно быть готовым и к сюрпризам. Опытом делится гендиректор аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков

«Техника — это, конечно, наше текущее и будущее, но любой технике присущи определенные проблемы по той причине, что она программируется, и иногда не все моменты можно заранее предусмотреть. В моей практике было такое, что sim-карта, которая использовалась только для навигатора, стала подключаться к рассылке новостей, анекдотам, еще что-то».

В итоге блогер так и не выяснил, как сотовый оператор получил согласие на платные услуги от расточительной техники. Но надо заметить, действовала она вполне логично. Никаких «приколов», анекдотов и смешных рингтонов. Ворота подписались на «Автоновости», Hi-Tech новости и на «Полезные советы». Видимо, нынешнему поколению ворот без этого никак.