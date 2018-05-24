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Смотреть трансляцию WWDC 2018 будет можно через Chrome и Firefox
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Смотреть трансляцию WWDC 2018 будет можно через Chrome и Firefox 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
В этом году Apple впервые предложит возможность смотреть прямую трансляцию WWDC 2018 пользователям браузеров Chrome и Firefox. Это следует из материалов официального сайта компании. Прежде следить за мероприятиями Apple в прямом эфире могли только пользователи фирменной техники и браузера Safari.
Для того чтобы смотреть трансляцию предстоящего мероприятия, требуется обновить Chrome или Firefox до актуальной версии. Это необходимо для обеспечения совместимости видеокодеков, доступных в браузере по умолчанию, с видеосигналом, который будет транслироваться прямиком из конференц-центра McEnery в Сан-Хосе.
Ожидается, что на WWDC 2018, которая пройдет в период с 4 по 10 июня включительно, Apple представит обновления фирменных операционных систем, а также iPhone SE второго поколения и, возможно, MacBook Air с дисплеем Retina. По данным DigiTimes, впрочем, релиз обновленного лэптопа был отложен на вторую половину 2018 года.
AppleInsider.ru традиционно будет вести текстовую трансляцию презентации на странице live.appleinsider.ru.
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