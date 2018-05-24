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10% голосового трафика столичного «МегаФона» сгенерировали пользователи VoLTE
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10% голосового трафика столичного «МегаФона» сгенерировали пользователи VoLTE 

Банки.ру 1 час назад
За первые четыре месяца 2018 года пользователи VoLTE (Voice over LTE) сгенерировали 10% всего голосового трафика в сети столичного «МегаФона». Филиал активно развивает сервисы на основе LTE и уже тестирует ViLTE (Video over LTE), рассчитывая на скорое коммерческое внедрение.
«По итогам первых четырех месяцев 2018 года трафик VoLTE в общем голосовом трафике абонентов Московского региона составил практически 10%. Клиенты оценили высокое качество голоса в стандарте 4G. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года проникновение VoLTE в голосовом трафике может составить около 15%», — комментирует директор столичного филиала «МегаФона» Алексей Семёнов.
«МегаФон» — первый оператор связи в России, который запустил в коммерческую эксплуатацию VoLTE. С 2016 года все абоненты столичного региона, независимо от тарифного плана и системы расчетов, могут пользоваться услугой «HD голос в 4G» на мобильных устройствах с поддержкой VoLTE сети «МегаФона».
«По статистике 2017 года и первых четырех месяцев 2018: 78% пользователей VoLTE — владельцы iPhone, 19% — Samsung, оставшиеся 3% — другие смартфоны. При этом мы постоянно расширяем модельный ряд телефонов с поддержкой технологии VoLTE в нашей сети. И это одно из основных преимуществ «МегаФона». Оценить «HD голос в 4G» могут пользователи и с флагманами, и с смартфонами среднего ценового уровня, на которых есть поддержка VoLTE», — комментирует Алексей Семенов.
VoLTE работает на многих популярных моделях смартфонов: iPhone начиная с 6/6 Plus; LG начиная с K10 2017; Nokia 3; Samsung Galaxy; Sony Xperia; Vertex Saturn.
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