«Дьявольский» трюк шопоголика поразил пользователей

«Дьявольский» трюк девушки-шопоголика поразил пользователей

currently living with my boyfriends parents and don't want them to think i'm wasting all my money on parcels so addressing them all under my boyfriends name and when he's not around agreeing with them about how he's wasting all his money on deliveries. sorry hun x— Gerbychic 👠💄 (@Gerbychic) 21 мая 2018 г. Британка под ником @gerbychic поделилась трюком, благодаря которому ей удается скрывать маниакальную любовь к покупкам в интернете от родителей ее парня. Об этом она рассказала в Twitter.

По словам девушки-шопоголика, она живет вместе со своим молодым человеком и его родственниками и не хочет, чтобы близкие знали о ее вредной привычке тратить все деньги на вещи из интернета. Поэтому @gerbychic начала заказывать товары на имя своего парня, так что все претензии от родителей получал только молодой человек. «Когда его нет рядом, я просто соглашаюсь с его родственниками по поводу того, что он тратит кучу денег на товары из интернета», — написала девушка.

Ее пост быстро набрал вирусную популярность: за несколько дней ему поставили более 43 тысяч лайков. В комментариях отметились другие девушки, которые взяли такой способ себе на заметку.

Как оказалось, некоторые из них уже давно практикуют обман родственников. «Я тоже так делаю! Так рада, что я не одна», — написала еще один шопоголик. Другие назвали план @gerbychic «дьявольски гениальным».

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