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Появились фотографии OLED-дисплея iPhone 9
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Появились фотографии OLED-дисплея iPhone 9 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Появились фотографии OLED-дисплея iPhone 9Для тех, кто не в курсе, напомним: в этом году от Apple ждем релиза сразу трех новых айфонов. Инсайдеры уверяют, что компания покажет:
обновленный iPhone X с диагональю дисплея 5,8 дюймов «большой» iPhone X Plus с дисплеем 6,5 дюймов «бюджетный» iPhone с LCD матрицей диагональю 6.1 дюймов
Один из пользователей Twitter с ником Mr-white раздобыл фотографию дисплея устройства, которое он подписал как «iPhone X 6.1». Странно, что автор снимка уверяет, что это OLED-матрица.
В таком случае вариантов два. Либо автор ошибся и на фотографии либо не OLED-дисплей, либо матрица на органических светодиодах от iPhone X Plus; либо Apple все же решила полностью отказаться от IPS-матриц.
Второй вариант менее вероятен. Если Apple решится на выпуск сразу трех моделей с OLED, компания тут же столкнется с дефицитом. Более того, учитывая идентичный дизайн всех трех устройств («безрамочная» концепция с полуостровом под датчики) Apple рискует стереть грань между флагманскими и бюджетными моделями.
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