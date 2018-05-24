Apple подтвердила, что iPhone 5 намного надежнее iPhone 6 и 6 Plus

Apple подтвердила, что iPhone 5 намного надежнее iPhone 6 и 6 PlusНесмотря на то, что iPhone 6 и 6 Plus уже давно относятся к категории «устаревших» устройств и не продаются в официальном магазине Apple, компанию продолжают донимать судебными разбирательствами по делу «мягкого корпуса» моделей.

Речь идет о ряде жалоб, адресованных Apple и связанных с моделями iPhone 6 и 6 Plus. В частности, пользователи жаловались на так называемый «бендгейт», ситуацию, в которой смартфон легко гнулся при минимальном физическом воздействии.

Дело в том, что следствие доказало — Apple была в курсе, что iPhone 6 в 3,3 раза более склонен к сгибанию, чем iPhone 5. Модель же iPhone 6 Plus согнуть в 7,2 раза проще, чем «пятерку».

Представители же компании в свое время заявили, что все смартфоны тщательно протестировали, а случаи сгибания — строго единичны.

Позднее к проблеме «мягкого корпуса» iPhone 6 и 6 Plus добавилась еще одна. Из-за недостаточного количества припоя на отвечающей за сенсорную панель микросхеме, со временем у пользователей начинал отказывать экран.

Эту проблема Apple долго не признавала, но, в конечном итоге, взяла на себя обязательство выполнять гарантийный ремонт. Судебное разбирательство продолжается, и за несоответствие стандартам компании все-таки придется отвечать.