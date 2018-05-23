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Как получить режим «Не беспокоить за рулем» на Android
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Как получить режим «Не беспокоить за рулем» на Android 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Режим «Не беспокоить за рулем», по умолчанию доступный владельцам iPhone и Google Pixel второго поколения, вполне может быть реализован на всех Android-смартфонах. Это доказали разработчики приложения Driving Detective, автоматически активирующего режим «Не беспокоить», когда пользователь начинает движение на автомобиле.
Работа Driving Detective обеспечивается теми же механизмами, которые лежат в основе штатной функции Google Pixel 2. Приложение следит за скоростью перемещения пользователя, отключая уведомления при обнаружении признаков движения на автомобиле. Как и следовало ожидать, приложение включается, даже если вы не сидите за рулем самостоятельно или вовсе едете в общественном транспорте.
Интерфейс Driving Detective донельзя прост. Главная страница включает в себя описание принципов работы приложения и предупреждение об опасности использования смартфона во время нахождения за рулем автомобиля. Для активации приложения потребуется разрешить ему доступ к настройкам режима «Не беспокоить», после чего становится доступна страница с конфигурациями. Здесь можно задать приоритетность уведомлений и звонков, поступающих во время действия режима.
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Приложение: Driving Detective
Разработчик: Vasil Vasilev
Категория: Автомобили и транспорт
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 3 человека
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