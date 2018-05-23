Найден еще один баг, из-за которого зависает iPhone

Найден еще один баг, из-за которого зависает iPhoneВ поисках багов iOS 11, пользователи умудряются находить самые нестандартные способы введения смартфонов и планшетов Apple в ступор.

Очередная находка пользователя Reddit позволяет вызвать «мертвое зависание» айфона, после нажатия нескольких клавиш.

Если вы хотите опробовать данный способ отправки iPhone в нокаут, необходимо сделать следующее:

Шаг 1. Зажмите клавишу Power до появления слайдера.

Шаг 2. Кратковременно нажмите на кнопку увелечения громкости (Vol+) и тут же проведите слайдер до половины экрана.

Шаг 3. Тут же нажмите клавишу Power.

Появится экран блокировки, который не будет реагировать ни на нажатия, ни на прикосновения пальцев. Для оживления айфона необходимо выполнить жесткую перезагрузку (удержание Home + Power в течение нескольких секунд).

По сообщению пользователей, баг актуален как на релизной iOS 11.3.1, так и на бета версии iOS 11.4 beta 6.