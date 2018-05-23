Ещё
Найден еще один баг, из-за которого зависает iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден еще один баг, из-за которого зависает iPhone 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Найден еще один баг, из-за которого зависает iPhoneВ поисках багов iOS 11, пользователи умудряются находить самые нестандартные способы введения смартфонов и планшетов Apple в ступор.
Очередная находка пользователя Reddit позволяет вызвать «мертвое зависание» айфона, после нажатия нескольких клавиш.
Если вы хотите опробовать данный способ отправки iPhone в нокаут, необходимо сделать следующее:
Шаг 1. Зажмите клавишу Power до появления слайдера.
Шаг 2. Кратковременно нажмите на кнопку увелечения громкости (Vol+) и тут же проведите слайдер до половины экрана.
Шаг 3. Тут же нажмите клавишу Power.
Появится экран блокировки, который не будет реагировать ни на нажатия, ни на прикосновения пальцев. Для оживления айфона необходимо выполнить жесткую перезагрузку (удержание Home + Power в течение нескольких секунд).
По сообщению пользователей, баг актуален как на релизной iOS 11.3.1, так и на бета версии iOS 11.4 beta 6.
iPhones.ru: последние новости
Теперь можно скачать все данные, которые есть у Apple на вас В России появится YouTube без рекламы. Как подключить В процессорах Intel нашли уязвимость, решение которой может замедлить ПК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать семерых детей отказалась воевать с Россией41
Россию обязали выплатить 2 млрд евро306
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль173
У Иерусалима отбирают «Евровидение»66
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль172
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение