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Microsoft выпустила обновление для исправления проблем с SSD накопителями от Intel и Toshiba
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Microsoft выпустила обновление для исправления проблем с SSD накопителями от Intel и Toshiba 

SecurityLab.ru 28 минут назад
Фото: Apple Insider
Компания Microsoft выпустила обновление KB4100403, исправляющее несколько проблем, в том числе неполадки с твердотельными накопителями (SSD) производства Intel и Toshiba.
Ранее владельцы компьютеров, использующих Intel SSD 600p Series, Intel SSD Pro 6000p Series, Toshiba XG4 Series, Toshiba XG5 Series и Toshiba BG3 Series, сообщили о различных проблемах после обновления до последней версии Windows 10 в апреле 2018 года, также известного как версия 1803.
В частности, компьютеры под управлением ОС Windows, использующие твердотельные накопители от Intel часто выходили из строя и показывали экран UEFI после перезагрузки, в то время как пользователи твердотельных накопителей от Toshiba сообщали о сокращении времени автономной работы и перегреве устройств.
Многие пользователи были вынуждены вернуться к предыдущей версии Windows Fall Creators Update, в то время как остальным пришлось переустанавливать Windows с нуля.
Компания пообещала исправить ситуацию в начале июня, однако инженеры Microsoft выпустили одно из обновлений раньше. Помимо исправлений проблем с SSD-накопителями, обновления также исправляют несколько других уязвимостей.
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