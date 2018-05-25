Microsoft выпустила обновление для исправления проблем с SSD накопителями от Intel и Toshiba

Компания Microsoft выпустила обновление KB4100403, исправляющее несколько проблем, в том числе неполадки с твердотельными накопителями (SSD) производства Intel и Toshiba.

Ранее владельцы компьютеров, использующих Intel SSD 600p Series, Intel SSD Pro 6000p Series, Toshiba XG4 Series, Toshiba XG5 Series и Toshiba BG3 Series, сообщили о различных проблемах после обновления до последней версии Windows 10 в апреле 2018 года, также известного как версия 1803.

В частности, компьютеры под управлением ОС Windows, использующие твердотельные накопители от Intel часто выходили из строя и показывали экран UEFI после перезагрузки, в то время как пользователи твердотельных накопителей от Toshiba сообщали о сокращении времени автономной работы и перегреве устройств.

Многие пользователи были вынуждены вернуться к предыдущей версии Windows Fall Creators Update, в то время как остальным пришлось переустанавливать Windows с нуля.

Компания пообещала исправить ситуацию в начале июня, однако инженеры Microsoft выпустили одно из обновлений раньше. Помимо исправлений проблем с SSD-накопителями, обновления также исправляют несколько других уязвимостей.